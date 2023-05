"Abbiamo l'obiettivo di raggiungere il 2% del Pil delle spese militari ma essendo nelle condizioni di poterlo fare, tenendo conto che c'è una crisi economica, che c'è stata la crisi del coronavirus e che non siamo in condizioni normali: avere una pianificazione mi pare la soluzione giusta". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Oslo per la ministeriale informale della Nato.