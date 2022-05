"Dall'Ue prima di ogni cosa ci aspettiamo coraggio. Noi sosteniamo il pacchetto di sanzioni dell'Ue proposto dalla Commissione. Un pacchetto su cui noi come Italia non metteremo alcun veto". Lo dichiara Luigi Di Maio in missione in India per il rilancio dell’articolato partenariato bilaterale. "Ci aspettiamo coraggio anche rispetto ad un tema, che fa parte delle proposte più importanti dell'Italia, il tetto massimo del gas, che permette di evitare che nella bolletta energetica italiani, imprese e famiglie, non ci siano prezzi risultato di speculazioni finanziarie", aggiunge il ministro degli Esteri.