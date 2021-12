Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, esprime profonda tristezza per la scomparsa dell'arcivescovo Desmond Tutu. "La fiamma di speranza che grazie alla sua azione si è diffusa nel mondo, a partire dal Sudafrica, rimarrà per sempre accesa", ricorda Di Maio aggiungendo: "Per tutta la comunità internazionale resterà uno dei simboli della difesa di valori fondamentali come l'uguaglianza, la giustizia, la pace. Esprimo il mio cordoglio e la massima vicinanza ai suoi cari".