Boris Johnson e Joe Biden concordano sul fatto di risolvere la questione ucraina "con la diplomazia". Ciò è quanto emerge, come riporta 'Downing Strett', da una telefonata avvenuta tra il primo ministro britannico e il presidente Usa. Il presidente Putin, evidenza d'altro canto il Pentagono, non avrebbe preso "una decisione finale" su una possibile azione militare in Ucraina.