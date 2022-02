"Circondare un Paese con un dispiegamento straordinario di forze, mai visto prima, può essere visto soltanto come un'azione aggressiva e minacciosa. Questa escalation non soltanto mette in pericolo la stabilità e l'integrità dell'Ucraina, minaccia anche la pace e la sicurezza in Europa e il sistema internazionale basate sulle regole".

Così, oggi al Parlamento Europeo, il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.

"Non possiamo cercare eternamente la diplomazia da un lato mentre l'altro lato ammassa truppe" ha aggiunto Michel.