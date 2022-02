In un'intervista al Corriere della Sera, Michael McFaul, l'ex ambasciatore Usa in Russia, ha parlato della crisi russo-ucraina.

"Si è scritto molto sul fatto che Putin avrebbe solo una finestra limitata prima di dover ritirare le truppe, ma è un’analisi costi-benefici molto americana. Putin controlla il bilancio, controlla tutto. Può tenere le truppe per un po’, ritirarle e rimandarle... Il punto è tenere alta la pressione sull’Ucraina, cosa che penso farà per il resto dei suoi giorni da presidente - ha dichiarato. La pressione sull’economia ucraina è forte. Se Putin invade, questo causerà tensioni nella società ucraina; Zelensky ha buone ragioni per cercare di mantenere la calma, ma se scoppia la guerra i suoi critici, che già dicono che non sta preparando il Paese abbastanza, alzeranno la voce. Tutto questo fa parte dell’agenda di Putin. Vuole veder fallire questo governo e la democrazia ucraina, in modo da poter dire al suo popolo e al mondo: le democrazie non funzionano, i regimi come il mio sì" ha aggiunto.

"Putin non guiderà la Russia per sempre. Resterà al potere quanto più gli è possibile, ma a un certo punto ci sarà un nuovo leader e non credo che il regime che Putin ha messo in piedi sia abbastanza forte da continuare il putinismo per 20 o 30 anni" ha concluso.