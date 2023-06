"Ci vuole tempo per elaborare una strategia per affrontare una situazione del genere. Ci metteremo al lavoro, tutti cominceranno ad analizzare i possibili scenari che potrebbero verificarsi". Così l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, dopo il Consiglio Esteri rispondendo alla domanda dei cronisti se l'Ue sia preparata ad affrontare una crisi politica in Russia. "È evidente che la visione che abbiamo ora della Russia è totalmente diversa". Inoltre è "una grande potenza nucleare" che può diventare un "rischio" se entra in "un'era di instabilità politica e fragilità interna", ha aggiunto.