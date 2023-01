''Le relazioni sono già a un punto abbastanza basso. E non c'è alcun dialogo sostanziale con la Germania e con altri paesi dell'Unione Europea e dell'Alleanza Nord Atlantica. Ma, ovviamente, tali forniture non fanno ben sperare per il futuro delle relazioni. Sicuramente lasceranno una traccia inevitabile per il futuro di queste relazioni".

A dirlo in conferenza stampa è Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.