La Francia ricorre ai ripari nella battaglia contro il Covid e per questo, previo voto del Parlamento, procederà con l'introduzione del pass vaccinale dal prossimo 15 gennaio. Ad annunciare questa nuova misura, simile al Super Green pass italiano, è il premier Jean Castex, il quale peraltro aggiunge che da martedì sarà possibile sottoporsi al booster (o terza dose) a soli 3 mesi dalla seconda somministrazione.

Oltre a questo scatterà dal 3 gennaio il divieto di consumo nei locali in piedi, per cui sarà possibile effettuarlo solo al tavolo. Per quanto riguarda i grandi eventi, saranno limitati a 2mila persone al chiuso mentre all'aperto potranno partecipare 5 mila persone. Ripristino dello smart working obbligatorio per almeno 3 giorni a settimana. Il primo ministro francese raccomanda, in vista di Capodanno, di evitare assembramenti e limitare le grandi feste oltre che sottoporsi a tamponi.