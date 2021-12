"Oggi siamo più vicini alla fine della pandemia, direi che siamo oltre la metà del lavoro che bisogna fare contro il virus".

Sono le parole della responsabile della task force Covid e della campagna vaccinale in Israele, Arnon Shahar.

"Se la gente continuerà a vaccinarsi in tutto il mondo e ogni Paese farà la sua parte, potremmo dichiarare che la pandemia è finita per la seconda metà del 2022 - ha dichiarato. La fine della pandemia sta nel vaccino, solo con il vaccino abbiamo salvato migliaia di vite umane. Non c'è altro, lo abbiamo già visto con il lockdown, le scuole chiuse, l'economia chiusa: da soli non bastano" ha concluso.