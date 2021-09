"Confermo la nostra determinazione a fornire il sostegno necessario per mantenere condizioni di finanziamento favorevoli basato sui dati. In modo che la ripresa non sia solo rimbalzo ma sia persistente e sostenibile e inclusiva al più possibile". Lo ha affermato Christine Lagarde al termine dell'Eurogruppo in Slovenia. Inoltre, aggiunge la presidente della Bce, "guardando alla situazione macroeconomica, possiamo dire che è meglio di ciò che temevamo fino a qualche trimestre fa. Emerge dai numeri, dalle vaccinazioni, dai numeri dei fallimenti". "Ma non siamo ancora fuori dal tunnel e dobbiamo continuare a mostrare resilienza, persistenza e cooperazione continua. In pieno rispetto dell'indipendenza delle nostre rispettive istituzioni", conclude.