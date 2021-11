"Altre 500 mila persone rischiano di morire per Covid-19 in Europa entro marzo se le autorità non adotteranno misure urgenti per arginare i contagi. Il Covid-19 è tornato la prima causa di mortalità nella nostra regione, sappiamo cosa deve essere fatto". Sono le parole del direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, Hans Kluge, in un'intervista alla BBC.