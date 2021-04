Il governo britannico guidato da Boris Johnson fa sapere che, da venerdì 9 aprile, tamponi gratis due volte a settimana per tutti i cittadini. "Mentre continuiamo a fare buoni progressi nel nostro programma di vaccinazione e procede la roadmap per allentare cautamente le restrizioni, i test rapidi regolari sono anche più importanti per assicurare che i nostri sforzi non vadano sprecati", sono le parole del premier, Boris Johnson.