Nuove restrizioni in Belgio, alle prese con un incremento dei casi di contagio da Covid dovuto alla quarta ondata. Tra le nuove misure figurano l'obbligo di smart working a casa quattro volte a settimana, quello della mascherina in luoghi al chiuso come caffè e ristoranti tranne che non siano al tavolo ed esibizione del Green pass (valido per ristoranti e teatro). Misure che si applicheranno a coloro che hanno dai 10 anni in su. Ad annunciare le novità è il primo ministro belga Alexander De Croo in conferenza stampa: "Avevamo sperato tutti di avere un inverno senza coronavirus, ma il Belgio non è un'isola. I segnali d'allarme sono tutti rossi".