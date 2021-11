Da lunedì 15 novembre i non immunizzati non potranno accedere a ristoranti, centri sportivi, impianti termali. cinema o mostre a Berlino. Questa è la nuova disposizione introdotta dal Senato tedesco per fronteggiare il covid, i cui casi di contagio sono in forte aumento nella capitale. Ciò vorrà dire che non sarà possibile esporre solamente il tampone negativo, ma occorrerà mostrare il Green Pass e l'avvenuta vaccinazione, oppure attestare di essere guariti dal vi