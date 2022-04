"La responsabilità della guerra è ovviamente di Putin. Ma il clima di escalation che si sta creando e l’evento pasquale mi spingono a ricordare a tutti la frase attribuita a Gandhi: An eye for an eye makes the whole world blind (Occhio per occhio rende il mondo cieco)". Così il Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli su Twitter.

