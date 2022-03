Su iniziativa dell’On. Quartapelle, è stato costituito l’Intergruppo parlamentare di solidarietà con le donne afghane, che ha raccolto 24 adesioni.

“Come è già stato fatto al Senato su proposta della collega Roberta Pinotti, ritengo che un Intergruppo parlamentare alla Camera sia un gesto importante e simbolico di solidarietà con chi oggi sta affrontando una delle peggiori crisi umanitarie nel mondo. L’emergenza Afghanistan non è ancora finita e anzi, mentre noi ci troviamo ad affrontare un’altra crisi in Europa, non dobbiamo dimenticare chi più lontano da noi sta vivendo tuttora una guerra in tutta la sua drammaticità. A subire le conseguenze più gravi del ritorno al potere dei talebani sono state le donne che hanno visto subito venir meno i loro diritti, spesso ridotte a schiave in casa. Utilizziamo la ricorrenza dell'8 marzo, per rimettere sotto i riflettori un'emergenza sulla quale continuiamo ad essere occupati” ha detto Lia Quartapelle.

L’iniziativa è finalizzata a favorire un maggiore confronto e promuovere sempre più attività sull’emergenza umanitaria in Afghanistan, con particolare attenzione alle donne.

*Adesioni all’intergruppo di solidarietà con le donne afghane*:

Lia Quartapelle

Yana Chiara Ehm

Guido Germano Pettarin

Marta Grande

Maria Flavia Timbro

Angela Schirò

Sabrina De Carlo

Andrea Orsini

Vincenza Bruno Bossio

Marina Berlinghieri

Francesca La Marca

Cecilia D’Elia

Walter Verini

Valentina Barzotti

Graziella Leyla Ciagà

Chiara Braga

Maria Chiara Gadda

Susanna Cenni

Raffaella Paita

Catia Polidori

Maria Elena Boschi

Rossella Muroni

Erasmo Palazzotto

Chiara Gribaudo