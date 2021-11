"Intanto noto che l'accordo è uguale a quello già fatto a Parigi, identico sia come orizzonte temporale, sia come temperatura obiettiva: ho qualche difficoltà a vedere tanto la novità, quanto la cifra trionfale dell'odierno comunicato. Poi, parlando di ambiente, credo che si debba distinguere tra clima e inquinamento: l'andamento del clima è secolare, l'inquinamento invece no, ha avuto la sua crescita esponenziale con la globalizzazione, a partire dal 1994. La prima grande industrializzazione tra '800 e '900 ha effetti sociali ed economici, ma non ambientali. L'effetto inquinamento era marginale. Mentre è cresciuto su scala mondiale con la globalizzazione". Sono le parole di Giulio Tremonti in un'intervista al Giornale.

"Trovo pittoresco - afferma l'ex ministro dell'Economia - che chi lo ha creato, ora si candidi a eliminarlo. Sono le stesse élite artefici della globalizzazione che ora si presentano per risolverne i problemi. Guarda caso partendo dall'economia green, che è oggi quella finanziariamente più redditizia. Il solo fatto che le élite si candidino a fare le rivoluzioni dovrebbe far venire qualche dubbio. L'obiettivo 2050 è realistico? I traguardi di qui a metà del secolo sono obiettivi filosofici, morali, vanno oltre la traiettoria d'azione dei governi in carica e la vita stessa di chi ne parla. L'impressione è che siano progetti di assoluta vaghezza. Hanno ragione Greta e la Regina Elisabetta".