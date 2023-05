"Dobbiamo ridurre urgentemente le nostre emissioni. L'onere spetta ai principali emettitori, a tutti i principali emettitori, che dovrebbero discutere onestamente, nell'ambito delle discussioni del G20, su come raggiungere questo obiettivo. Se non facciamo di più per la mitigazione, qualsiasi cosa facciamo per la finanza, per l'adattamento, per le perdite e i danni, non sarà all'altezza delle nostre necessità. Manteniamo vivo l'1,5. Possiamo farlo solo se intensifichiamo i nostri sforzi di mitigazione. Nell'Unione europea abbiamo fissato obiettivi molto ambiziosi, raggiungendo entro il 2030 una riduzione di almeno il 55% rispetto al 1990. Oggi, con tutte le decisioni prese e confermate dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento europeo, andremo già oltre il 55%. Non posso darvi il numero esatto ora, ma credo che abbiamo indicato la strada". Lo ha detto Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue con delega al Clima, intervenendo al 14° Dialogo sul clima di Petersberg.