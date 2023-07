"Il ministro tedesco ha fatto una scivolata, poteva risparmiarselo. Sono stato a Francoforte chiamato dai nostri gemellati dell'Assia, ci hanno chiesto cosa avrebbero potuto fare e abbiamo chiesto di farci parlare con i media tedeschi, perché molti vedendo le immagini hanno deciso di non fare più le vacanze in Romagna. Quindi abbiamo detto ai media che, se vogliono aiutare l'Emilia-Romagna, possono venire qui da noi perché le spiagge sono più belle e più attrezzate di prima".

Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, commenta le parole del ministro tedesco della Sanità tedesco Karl Lauterbach, al centro di polemiche per le dichiarazioni sul caldo in Italia. "Detto ciò - ha proseguito Bonaccini nel corso dell'Imola Summer Sound festival - non starei dietro a un teatrino della politica che servirebbe a poco".