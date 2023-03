"Gli atleti russi e bielorussi per quello che mi riguarda possono anche partecipare senza bandiera e senza simboli. Non penso che debbano essere singoli atleti o artisti, che magari non condividono quello che sta facendo la Russia, a pagare per la guerra in corso". Sono le parole del Vicepremier, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a Radio Capital.