Quella sulla Via della Seta "è una decisione che il governo italiano prenderà liberamente nelle prossime settimane, nella piena consapevolezza che la Cina era, è e resterà un grande partner commerciale con cui dobbiamo confrontarci per sviluppare e accrescere le potenzialità del sistema produttivo del nostro Paese". Lo ha detto il ministro per le Imprese Adolfo Urso, in una conferenza stampa a Washington.