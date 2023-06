Continua a fare parlare il caso dell'impugnazione degli atti di nascita di 33 bambini a Padova in quanto figli di genitori dello stesso sesso. Sulla questione è intervenuto Christian Wigand, portavoce della Commissione, che ha risposto così a una domanda dei cronisti: "Non conosco il caso e non commentiamo casi individuali". In generale, ricorda il portavoce UE, "la proposta della Commissione dei diritti genitoriali transfrontalieri", quindi "chi è genitore in uno Stato deve esserlo pure negli altri Stati europei" ma, sottolinea, "il diritto di famiglia è competenza dei Paesi membri".