Gli Stati Uniti non si esprimono in modo diretto sulla questione relativa alle intercettazioni di alti ufficiali militari tedeschi che hanno messo in imbarazzo il cancelliere tedesco Olaf Scholz e accusa Mosca di "voler destabilizzare l'Occidente". Si tratta di un "palese tentativo russo di spaccare il nostro fronte, restiamo uniti" commenta la Casa Bianca.