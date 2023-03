I caccia F-16 non sono una "parte fondamentale" dell'agenda dell'incontro di questo pomeriggio tra il presidente Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma i due leader parleranno ampiamente di quello di cui l'Ucraina avrà bisogno in primavera ed estate per i combattimenti a venire. A dichiararlo è stato John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, con riferimento ai colloqui in corso nello Studio Ovale tra il presidente americano e il cancelliere tedesco.