"Quanto sta accadendo a #Kherson dovrebbe inorridirci tutti: stanze di tortura per bambini. E intanto in Italia alcuni partiti chiedono d'interrompere l'invio di armi all'Ucraina. Non lo permetteremo. Lo dobbiamo a un popolo che combatte per la libertà. Lo dobbiamo a quei bambini". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione.