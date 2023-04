Negli Usa gli avvocati di Donald Trump hanno fatto ricorso in appello contro la recente decisione di un giudice in base alla quale l'ex vicepresidente Mike Pence dovrà testimoniare sull'assalto a Capitol Hill. La mossa dello staff legale del' tycoon arriva dopo che Pence ha dichiarato di non voler ricorrere in appello contro la decisione del giudice James Boasberg. Quest'ultimo ha chiesto all'ex vicepresidente di rispondere ad alcune domande sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020