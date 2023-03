“Esprimo sincera solidarietà alla comunità ebraica per i cori antisemiti che ieri pomeriggio hanno macchiato il derby Roma-Lazio. Non è umanamente accettabile che un uomo possa stare sugli spalti di uno stadio con una maglia inneggiante Hitler senza che nessuno si accorga di nulla. E’ vergognoso e un episodio simile merita una presa di distanza chiara e netta da parte di tutta la politica. E’ ora che si prendano dei provvedimenti severi nei confronti dei tifosi che si rendono protagonisti di vicende deplorevoli come queste. Lo sport è lo specchio della nostra società, in grado di educare e trasmettere valori e buone abitudini. Non sia contaminato da comportamenti che siamo pronti a condannare senza se e senza ma”.

Lo dichiara Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega