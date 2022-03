"Il coraggio delle ucraine è un modello per tutti. Facciamo ancora fatica a essere prese sul serio in politica".

Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, intervenuta al webinar de Il Messaggero per la Giornata internazionale delle donne.

"Per contare bisogna esserci e se nella scorsa legislatura non avessimo introdotto norme per facilitare l'ingresso delle donne nel Parlamento i numeri sarebbero inferiori. La presenza è importante, cambia l'agenda del Paese. Altre conquiste ci aspettano e vanno ottenute" ha concluso.