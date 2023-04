"Con la decisione di oggi, stiamo mettendo in pratica la prima parte dello storico accordo raggiunto dai leader dell'Ue per sostenere la consegna immediata di munizioni di artiglieria per un valore di un miliardo di euro per le forze armate ucraine. Non c'è migliore dimostrazione della determinazione e dell'unità dell'Ue a continuare a sostenere il legittimo diritto di autodifesa dell'Ucraina contro il brutale aggressore russo". Lo afferma l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell.