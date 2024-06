"Scioccato da un'altra aggressione fisica contro un leader democraticamente eletto. Lo condanno. La mia solidarietà a @Statsmin Mette Frederiksen. La violenza non determinerà le nostre scelte politiche". Lo scrive su X Josep Borrell, Alto rappresentante per gli Affari Esteri Ue.

Shocked by another phisical agression against a democratically elected leader. I condemn it.



My solidarity to @Statsmin Mette Frederiksen.



Violence will not determine our political choices.