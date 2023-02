"Il pallone spia cinese nei cieli Usa è una violazione della sovranità americana e della legge internazionale", ha sottolineato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri sudcoreano a Washington. Blinken ha ribadito di aver posticipato la sua visita a Pechino, "le condizioni non erano favorevoli", sottolineando che i "canali di comunicazione con la Cina restano aperti". Ora, ha aggiunto, "la nostra priorità è fare in modo che il pallone-spia cinese si allontani dai cieli Usa". Blinken non ha tuttavia fornito dettagli su come ciò possa avvenire.