In caso di sanzioni da parte dell’Occidente, la Bielorussia potrebbe interrompere il transito di gas verso l’Europa. Sono le parole del presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un’intervista all’emittente turca TRT, riportata dall’agenzia russa Tass. “Se le sanzioni che impongono o introdurranno in futuro ci metteranno in uno stato di emergenza e non avremo altra via d’uscita, useremo questa misura dura”, ha detto Lukashenko.