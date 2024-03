"Il Congresso deve approvare ora il disegno di legge bipartisan sulla sicurezza nazionale, che include finanziamenti urgenti per l'Ucraina. Dobbiamo agire prima che sia letteralmente troppo tardi". Così il presidente americano Joe Biden nel vertice alla Casa Bianca con il Presidente e il premier della Polonia, Andrzej Duda e Donald Tusk, in occasione del 25o anniversario dell'ingresso di Varsavia nella Nato. Come ricorda la Polonia, sottolinea Biden, Mosca "non si fermerà all'Ucraina" e "Putin continuerà ad andare avanti mettendo a rischio l'Occidente e l'intero mondo libero".