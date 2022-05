Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, stimato in 150 milioni di dollari. Washington invierà a Kiev munizioni d’artiglieria, radar e altro equipaggiamento. "Perché l'Ucraina abbia successo in questa fase della guerra i suoi partner internazionali, inclusi gli Usa, devono continuare a mostrare unità e decisione per mantenere il flusso di armi e munizioni a Kiev, senza interruzioni", le sue parole, sollecitando tutti gli alleati a continuare a fornire armi all'Ucraina. Lo riporta Sky Tg24.

Il 9 maggio, intanto, Biden firmerà la legge che velocizzerà la fornitura di armi all'Ucraina. E' stata Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, a renderlo noto. La legge, che si chiama 'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act', si ispira alla misura del 1941 che permise agli Usa di armare l'esercito britannico contro Hitler e consente di prestare equipaggiamento militare a qualsiasi governo straniero "la cui difesa sia valutata vitale dal presidente Usa".