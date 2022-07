Joe Biden, nella notte, ha commentato su Twitter gli episodi di violenza negli Stati uniti durante la festa del 4 luglio, con spari a Chicago e Philadelphia.

"Jill ed io siamo scioccati dall'insensata violenza armata che ha portato ancora una volta dolore a una comunità americana in questo Giorno dell'Indipendenza. Come sempre, siamo grati per i primi soccorritori e le forze dell'ordine sul posto. Non rinuncerò a combattere l'epidemia di violenza armata".

Jill and I are shocked by the senseless gun violence that has yet again brought grief to an American community this Independence Day. As always, we are grateful for the first responders and law enforcement on the scene.



I will not give up fighting the epidemic of gun violence.