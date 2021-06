Margini di avvicinamento tra Usa e Russia dopo l'incontro tenutosi tra i due rappresentanti di Stato. Di questo briefing ha parlato il presidente statunitense Joe Biden: "Ho detto a Vladimir Putin che la mia agenda non è contro la Russia, è per gli americani". E assicura: "Noi non tollereremo violazioni dei diritti democratici e risponderemo. A Putin ho detto che continueremo a sollevare questioni legate ai diritti umani e per casi come Alexei Navalny".