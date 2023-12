Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha recentemente ricevuto una chiamata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la quale sono stati affrontati diversi argomenti importanti. Biden ha inizialmente congratulato Sánchez per la sua investitura come capo del nuovo governo a novembre e ha ribadito l'importanza della cooperazione continua tra gli Stati Uniti e la Spagna come "soci strategici, alleati e amici" in questa nuova legislatura.

Durante la conversazione, Sánchez ha menzionato la "drammatica situazione" a Gaza, e ha riferito che Biden si è dimostrato disponibile a lavorare verso una soluzione politica che permetta la coesistenza pacifica e sicura di uno Stato palestinese e uno Stato di Israele. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di mantenere salda l'unità tra i paesi transatlantici.

La Casa Bianca ha reso noti i dettagli della telefonata, confermando che il presidente Biden ha elogiato il presidente Sánchez per il suo nuovo mandato e ha sottolineato l'importante amicizia tra Stati Uniti e Spagna, specialmente nel campo della difesa e della sicurezza.

Secondo quanto riferito da Washington, entrambi i leader hanno discusso degli eventi più recenti riguardanti il conflitto tra Israele e Hamas, impegnandosi a continuare a facilitare la consegna di aiuti umanitari vitali per i civili di Gaza. Hanno anche espresso preoccupazione per gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen contro le navi commerciali nel Mar Rosso, condannando tali azioni e sottolineando l'importanza di evitare che il conflitto si estenda nella regione.