"Putin sta usando l'inverno come arma". Lo ha detto il presidente Joe Biden, parlando accanto al suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, alla Casa Bianca. Biden ha ricordato che sono passati dall'inizio della guerra "trecento giorni, sembra incredibile". Gli ucraini, ha aggiunto, "sono un popolo che non si è fatto intimidire, che ha resistenza, che ispira il mondo per il suo coraggio".