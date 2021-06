"Non cerchiamo il conflitto con la Russia ma siamo pronti a rispondere". Lo dichiara il presidente americano Joe Biden dopo il vertice Nato tenutosi a Bruxelles. Inoltre, precisa, chiarirà con il collega russo Vladimir Putin l'esistenza di "linee rosse" da non oltrepassare, e tra le quali rientra il caso di Navalny. A tal proposito sottolinea Biden: "La morte di Alexey Navalny sarebbe una tragedia, mostrerebbe che la Russia non vuole seguire le norme internazionali".