"Il cancelliere tedesco è ben consapevole del fatto che oggi il presidente russo Vladimir Putin incontrerà il collega bielorusso a Minsk, per la prima volta da tre anni a questa parte" e c'è "la preoccupazione" che questo possa procurare qualche conseguenza sulla guerra in Ucraina. Così il portavoce di Scholz, Steffen Hebestreit, in conferenza stampa a Berlino