“Le sue forti richieste di solidarietà con le persone emarginate ovunque nel mondo e i suoi appelli urgenti a colmare il crescente divario tra ricchi e poveri sono più attuali che mai”. È il pensiero del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, su Papa Benedetto XVI.

“Ricordiamo Papa Benedetto come un umile uomo di preghiera e di studio”, ha dichiarato Guterres in una nota, sottolineando che “forte nella sua fede, instancabile nella sua ricerca della pace e determinato nella sua difesa dei diritti umani, è stato una guida spirituale per milioni di persone in tutto il mondo e uno dei principali teologi del nostro tempo”.