"Gli Usa hanno preso le distanze dall'operazione nella regione russa di Belgorod di lunedì scorsa, respingendo le accuse di Mosca di averla sostenuta". A sostenerlo è un portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, che si è detto "scettico" in un briefing con la stampa in merito alle notizie circolate sui social media secondo cui nell'operazione sarebbero state utilizzate armi fornite dagli Stati Uniti, ribadendo di non avere "incoraggiato o consentito attacchi all'interno del territorio russo. Spetta all'Ucraina decidere come condurre questa guerra".