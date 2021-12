Dopo aver lasciato la politica, l’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz si trasferirà negli Stati Uniti per intraprendere la carriera di manager nella Silicon Valley, in California. Lo riferisce il quotidiano Kronen Zeitung. Kurz si è dimesso da premier due mesi fa in seguito allo scandalo sui sondaggi acquistati con soldi pubblici in cui è rimasto coinvolto.