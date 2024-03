"Consideriamo assolutamente intollerabile l'attacco che ha avuto luogo a Mosca e incoraggiamo tutti i paesi a cooperare tra loro per garantire che l'ISIS non abbia la capacità di colpire in nessuna altra parte del mondo". Lo ha dichiarato ai giornalisti il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, oggi in visita al confine dell'Egitto con la Striscia di Gaza. L'Isis, sottolinea Guterres, è "un'organizzazione terroristica che rappresenta una seria minaccia per tutti noi e deve essere combattuta con determinazione, con molta cooperazione internazionale".