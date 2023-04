“Ancora una volta, la sicurezza di Israele messa in pericolo da un terrorista solitario che ha travolto dei passanti nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda a Gerusalemme. I cittadini di Israele sono sempre più ostaggio del terrore e dell’odio: una situazione insostenibile per loro, costretti a vivere sotto scacco, e per tutti noi, che con il Popolo di Israele abbiamo un forte legame e rapporti costanti. Ci stringiamo al fianco del popolo israeliano. Noi europei abbiamo vissuto, anni fa, una fase storica nella quale siamo stati bersaglio di questo clima, con attentati da parte di fondamentalisti islamici che hanno squartato le nostre città e le nostre certezze. In Israele, però, tutto questo è ormai all’ordine del giorno. E noi non possiamo accettarlo".

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e componente della Commissione Affari Esteri