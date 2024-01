La Casa Bianca non possiede allo stato attuale informazioni dettagliate in merito all'attentato terroristico verificatosi al cimitero della città di Kerman, nell'Iran centrale, a seguito della quale sono morte oltre cento persone. Infatti il portavoce del Consiglio di sicurezza Usa John Kirby, nel corso di un briefing con la stampa ha affermato: "Siamo dispiaciuti per le vittime innocenti e per le famiglie: allo stato attuale non siamo in grado di stabilire cosa sia accaduto o chi sia il responsabile".