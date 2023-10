La Corea del Nord ha negato oggi che armi di sua produzione siano state utilizzate da Hamas nell’attacco contro Israele dello scorso fine settimana, affermando che le indiscrezioni in proposito circolate su alcuni media internazionali siano un tentativo da parte degli Stati Uniti di celare la loro responsabilità politica per la crisi in atto in Medio Oriente.

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), quelle relative alle armi nordcoreane in dotazione alle milizie di Hamas sono “voci infondate e false”, e “un tentativo di spostare la colpa della crisi in Medio Oriente causata dalla politica egemonica errata degli Stati Uniti su un Paese terzo”.