Israele non ha mai condannato i rad ucraini sul territorio russo. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo in tono polemico alle dichiarazioni dell’ambasciatrice israeliana in Russia, Simona Halperin.

La diplomatica israeliana ha affermato a Ria Novosti che lo stato ebraico si aspettava che la Russia condannasse l’attacco condotto questa notte dall'Iran contro lo Stato ebraico. “Simona, per favore mi ricordi quando Israele ha condannato almeno uno degli attacchi del regime di Kiev contro le regioni russe? Non te lo ricordi? Al contrario, ricordo dichiarazioni regolari di funzionari israeliani che sostengono le azioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, ha scritto Zakharova su Telegram.