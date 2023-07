"L'attacco alla cattedrale di Odessa per me è un attacco al cuore, a un simbolo della cristianità, di pace, e oggi ho già detto all'inviato di Zelensky che come Italia siamo pronti a fare del nostro meglio, a mettere a totale disposizione tutte le nostre maestranze e le risorse per ricostruirla". Così la premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa finale della Conferenza Internazionale su sviluppo e migrazioni, tenutasi alla Farnesina. "Dare un segnale è molto importante in questo momento", ha aggiunto.